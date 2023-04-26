Додон о Приднестровье: «Обойдемся без помощи Украины»

Олег Кравцов.  
26.04.2023 11:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 302
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Провокации, Украина


Агрессивные заявления Киева в адрес Приднестровья могут привести к дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вернувшийся на пост лидера молдавской Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон, отвечая на вопрос, есть ли угроза обострения вокруг ПМР.

Агрессивные заявления Киева в адрес Приднестровья могут привести к дестабилизации ситуации в регионе. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Нельзя ничего исключать. Потому что мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье и с оружием в руках помочь Молдове решить приднестровскую проблему.

Поэтому после того, как прозвучали контрзаявления, что Украина рискует стать агрессором по отношению к Республике Молдова, ситуация немного успокоилась, они остановились», – сказал Додон в интервью «Известиям».

По его словам, без официального приглашения со стороны Кишинева Украина на эту провокацию, скорее всего, не пойдет. Что касается Кишинева, то все будет зависеть от западных кураторов.

«Нынешняя власть в Молдове несамостоятельна в принятии решений, тем более по таким важным темам, как Приднестровье и региональная геополитика. Поэтому, если это будет выгодно западным кураторам, нельзя исключать, что Кишинев, возможно вместе с Киевом, пойдет на дестабилизацию в этом регионе», – полагает экс-президент.

Он напомнил, что предлагал нынешнему президенту Молдовы пригласить главу Приднестровья Вадима Красносельского и сделать совместное заявление международному сообществу, что стране не нужна помощь извне, тем более военная, чтобы решить свою внутреннюю проблему.

«Мы ее решим без помощи наших уважаемых друзей с Украины и горячих голов, которые хотят развязать какую-то дополнительную горячую точку», – резюмировал Додон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть