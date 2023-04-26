Додон о Приднестровье: «Обойдемся без помощи Украины»

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Агрессивные заявления Киева в адрес Приднестровья могут привести к дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вернувшийся на пост лидера молдавской Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон, отвечая на вопрос, есть ли угроза обострения вокруг ПМР.

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«Нельзя ничего исключать. Потому что мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье и с оружием в руках помочь Молдове решить приднестровскую проблему.

Поэтому после того, как прозвучали контрзаявления, что Украина рискует стать агрессором по отношению к Республике Молдова, ситуация немного успокоилась, они остановились», – сказал Додон в интервью «Известиям».

По его словам, без официального приглашения со стороны Кишинева Украина на эту провокацию, скорее всего, не пойдет. Что касается Кишинева, то все будет зависеть от западных кураторов.

«Нынешняя власть в Молдове несамостоятельна в принятии решений, тем более по таким важным темам, как Приднестровье и региональная геополитика. Поэтому, если это будет выгодно западным кураторам, нельзя исключать, что Кишинев, возможно вместе с Киевом, пойдет на дестабилизацию в этом регионе», – полагает экс-президент.

Он напомнил, что предлагал нынешнему президенту Молдовы пригласить главу Приднестровья Вадима Красносельского и сделать совместное заявление международному сообществу, что стране не нужна помощь извне, тем более военная, чтобы решить свою внутреннюю проблему.

«Мы ее решим без помощи наших уважаемых друзей с Украины и горячих голов, которые хотят развязать какую-то дополнительную горячую точку», – резюмировал Додон.