Донбасским учителям угрожают профнепригодностью за отказ голосовать за Порошенко

30.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

В одной из школ Донецкой области учителей принуждают голосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих в марте президентских выборах.

Соответствующую видеозапись разместила на своем YouTube-канале пользователь Анна Филь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ясно, что основным конкурентом будет Тимошенко, но все понимают, какие последствия нас ожидают, если она придет, – обращается к собравшимся некий мужчина. – Она уже находилась при власти и ничем хорошим это для нашей страны не закончилось. И вы помните, что было в 2014 году в городе, и только Порошенко это оттянул. Если выберем действующего президента, всё будет как есть, но при Тимошенко или другом кандидате, война может вернуться в наш город и это нужно понимать.

Надо, чтобы каждый из вас проголосовал правильно и обдуманно, если не хотите, чтобы война вернулась. Требуется, чтобы каждый из вас пришел на выборы и привел с собой ещё людей, потому что один благотворительный фонд выделит лично вам 300 гривен за каждого. Приведете 10 человек, получите 3000 гривен», – .

При этом на вопрос педагогов о том, что будет, если они этого не сделают, последовала угроза, что несогласные могут провалить учительскую переаттестацию.

«Не советую лезть на рожон, можете не пройти переаттестацию, например», – ответил агитатор.