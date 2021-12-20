Донецкий перебежчик: «Украина вымирает – какой военный потенциал?»

Новости Украины

В отличие от Украины, для России любые переговоры – это конкретные предложения и действия, а не сотрясание воздуха и популизм.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил один из организаторов митинга «За единую Украину» в 2014 году Энрике Менендес, впоследствии бежавший из ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас никак не могут определиться – «Минск» или мёртв, или он безальтернативный формат. Потому что мы слышим от наших чиновников и те, и другие заявления. Я считаю, что и минская, и нормандская переговорная площадка – этого достаточно, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Если и добавлять новые форматы, то это не привлечение США и Великобритании, а это скорее прямые переговоры, как Украины с РФ, так и официального Киева с сепаратистскими республиками ЛДНР на востоке. Я считаю, что Россия готова к прямым переговорам, есть сигналы, которые поступали нам из Кремля в 2019-м году, когда Зеленский воспринимался Россией ещё хорошо», – заявил спикер.

«Потому что была поддержка президента», – отметил ведущий.

«Совершенно верно. Сейчас мы находимся в том состоянии, когда ситуацию можно объяснить как «чёрная метка». Я думаю, что Россия не видит в стороне Зеленского по той простой причине, что договоренности Парижского саммита 9-го декабря на высшем уровне Нормандской четвёрки так и не были реализованы, они так и остались на бумаге, так и остались болтовнёй. В России этого не любят. Если вы хотите переговоров, то давайте переговоры, а не делать громкие заявления для сотрясания воздуха. Это процесс ради процесса, наших политиков он устраивает, а то, что люди страдают, экономика умирает… Вот, сказали, что нужно наращивать военный потенциал. Украина вторая страна после Гаити по темпам уменьшения населения. Через 20 лет нас будет 30 миллионов или 25 миллионов. Какой военный потенциал?» – добавил Менендес.