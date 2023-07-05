Допившегося до цирроза Луценко выпроводили из армии

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Бывший глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, проходивший службу в ВСУ, сообщил, что его признали негодным.

Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь была служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета», – сообщил Луценко.

Он добавил:

«Теперь буду приближать победу в качестве волонтера.

Впрочем, начальник медицинской службы сформированного из правосеков батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова считает, что правоохранительным органам «надо бы поинтересоваться тем, какая ВЛК установила инвалидность».

«У нас боец со второй группой продолжает службу. Учитывая, что время его лечения и восстановления/реабилитации заняло почти год», – написала Михайлова в своем микроблоге.

Она назвала Луценко «клоуном».

В свою очередь ВСУшник Владимир Шередега написал в соцсети, что ВЛК не устанавливает инвалидность.

«Молчу уже о том, что инвалидность не является основанием для увольнения из армии в военное время… Инвалидность не имеет никакого отношения к пригодности к военной службе. Пригодность устанавливает ВЛК, инвалидность – МСЭК [медико-социальная экспертная комиссия]. Это две совершенно разные комиссии», – написал Шередега.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Луценко, причем в правящей партии, хотя Луценко входит в число сторонников экс-президента Петра Порошенко.

«В сентябре 19 года, в самом начале каденции этой Рады, Ирина Луценко сложила с себя полномочия нардепа в связи с семейными обстоятельствами. Неофициально все знали, что речь идет о состоянии здоровья Юрия Луценко. Любой, кто видел его лично или по телевизору буквально перед войной, подтвердит, что выглядел он так, словно его только что достали из гроба, причем по ошибке. Тем не менее, войну он встретил на фронте, а не в Монако. Обстоятельств его демобилизации не знаю, в симпатиях к окружению Порошенко замечен не был, и, тем не менее», – прокомментировал ситуацию в своем блоге депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский.

Отметим, что у Луценко на фоне злоупотребления алкоголем развился цирроз печени. После этого ему пришлось серьезно лечится.