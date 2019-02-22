«Единая Россия» в Севастополе перезагрузилась ради преодоления системного сбоя власти

22.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Севастопольская организация «Единой России», члены которой были поделены на сторонников героя Русской весны Алексея Чалого и губернатора Дмитрия Овсянникова, избрала сегодня нового руководителя. Им стал депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

О том, что это не простой оргвопрос, свидетельствовало присутствие на конференции секретаря генерального совета ЕдРа Андрея Турчака.

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«Все вы знаете, что в течение последних полутора лет работа севастопольского регионального отделения партии была сопряжена с целой серией конфликтов. Когда речь идет о противостоянии законодательной и исполнительной властей, это уже – системный сбой. В связи с этим приняты решения по перезагрузке севастопольского регионального отделения. Дмитрий Саблин — это та фигура, вокруг которой уже началось объединение всех здоровых сил в городе», заявил Турчак перед началом конференции.

По его словам, генсовет не делит севастопольских единороссов на хороших и плохих. Турчак призвал одопартийцев «не только создать новые рабочие органы, но и заново выстроить отношения с исполнительной и законодательной властями». Он заверил, что договорился с губернатором о том, что тот будет поддерживать тесный контакт с партактивом.

Овсянников, который присутствовал на конференции, продемонстрировал не столько желание контактировать, сколько глубокую личную обиду на часть членов парии. По сути он стал оппонировать Турчаку.

«Конфликт не доставляет неудобств исполнительной власти и не имеет отношения к «Единой России». Он имеет отношение к конкретным персоналиям, которые пытаются манипулировать исполнительной властью и блокировать ее действия. Перезагрузка должна устранить эти манипуляции. Депутаты не знают реальной жизни города, предпочитая фотографироваться на фоне готовых объектов. Это порождает идиотические формы критики», – пожаловался Овсянников, после чего покинул мероприятие.

Дмитрий Саблин, напротив, похвалил тех, кого критиковал Овсянников, выразив благодарность севастопольцам, «народному мэру Алексею Чалому», президенту, армии и флота за события Русской весны.

«Уникальное единство народа, которое все мы тогда ощущали, нельзя бездарно растратить. Разве не это происходит сегодня в Севастополе. У людей растет недовольство и разочарование. Конфликт исполнительной и законодательной власти мешает движению вперед. Задачей парторганизации я считаю не просто перезагрузку и подготовку к выборам, а создание активного и эффективного инструмента, помогающего национальному лидеру в решении национальных задач, в число которых входит интенсивное развитие Севастополя», – сказал Саблин.

Он пообещал усилить партийный контроль за расходованием средств, выделяемых Севастополю из госбюджета, в том числе средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя