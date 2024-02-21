Экономист из США обещает ужесточение репрессий на Украине «с конца февраля»

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский попытается продлевать военное положение для того, чтобы подольше усидеть у власти.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский попытается продлевать военное положение для того, чтобы подольше усидеть у...

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«На Украине введено военное положение. Срок полномочий Зеленского заканчивается через несколько дней. И я ожидаю, что в конце февраля он подпишет указ о продлении военного положения ещё на 90 дней, которое позволит ему и дальше действовать в качестве президента.

После этого будет неконституционный порядок, потому что предполагается что будут выборы. Нельзя просто вводить военное положение», – сказал экономист.

Он подчеркнул, что вместе с этим усилятся и репрессивные меры по отношению к украинцам.

«Каждый день мы видим, как украинцы на Западной Украине совершенно обезумели из-за сотен тысяч погибших и тяжело раненных. А теперь людей просто забирают с улиц и отправляют на передовую навстречу смерти», – добавил Сакс.

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