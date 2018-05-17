17.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина

Экс-генерал МВД Украины назвал настоящую причину государственного переворота


Во время Майдана оппозиция не выполнила ни одно положение соглашения об урегулировании конфликта, а страны-гаранты отказались от своих слов.

Об этом во время судебного заседания по делу о госизмене Виктора Януковича заявил экс-командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одно положение соглашения оппозицией выполнено не было. В том числе, вопрос разоружения незаконных вооруженных формирований. Мне известно, что оппозиция не выполнила со своей стороны соглашение, а страны-гаранты отказались от своих слов. Страны ЕС и США поддержали создание нового незаконного правительства, поддержали незаконное отстранение президента от власти, закрыли глаза на факты угрозы его жизни, и жизней его семьи, в результате чего и произошел переворот, потому что президент был лишен возможности управлять страной. Президент был готов в течение 48 часов выполнить первый пункт, ему не дали это сделать, не нашли эти 48 часов», – заявил Шуляк.

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