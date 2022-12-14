Экс-министр энергетики: Русские могут каждую неделю устраивать Украине блэкаут

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На украинских электроподстанциях устанавливают дополнительные средства защиты, чтобы обезопасить их от российских попаданий.

Об этом в эфире телеканала Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Киев» заявил экс-министр энергетики Украины Алексей Оржель.

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«Есть фотографии – некоторые подстанции были защищены, они даже разделены фундаментными железобетонными блоками. И когда бьется по одному трансформатору, не уничтожается оборудование, которое рядом», – говорит Оржель.

Он признал, что эти блоки «не всегда выдерживают, но это начали делать».

«На некоторых подстанциях еще летом поняли, что, если не победим врага до зимы, русские будут бить по объектам инфраструктуры. Русские знают нашу систему, а мы – их, так исторически сложилось. Поэтому можно производить блэкаут каждую неделю, в зависимости от ресурса по ракетам. Если бы не наша ПВО, для них это было бы возможно», – считает экс-министр.

По его словам, русские начали наносить удары по энергоинфраструктуре раньше, чем планировали.

«Мы имеем дело с террористами, поэтому у них были планы к худшему сценарию. И хотели атаковать во время морозов в минус 11 градусов. Однако их триггернул Крымский мост, не смогли выждать этого времени и начали раньше – когда на улице было плюс 14. И это психологически нас подготовило, потому что в сильные морозы – стресс от потери электроносителей был бы больше, подготовиться было бы труднее всей системе. И то, что враг начал раньше- это хорошо для Украины», – резюмировал Оржель.