Экс-посол Израиля на Украине: Версию с ракетой ВСУ придумали в США

Существует большая вероятность, что США либо не захотели пристально рассматривать доказательства принадлежности ударившей во вторник по Польше ракеты, либо вообще инициировали версию с её украинским происхождением, чтобы не спровоцировать прямое столкновение НАТО и РФ.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил полковник израильской разведки в отставке, бывший глава агентства «Натив», а также экс-посол Израиля на Украине и в России Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это Россия, и действительно так это произошло, то НАТО рассматривает вопрос общей, коллективной реакции по России, и это означает, что кончиться это может очень плачевно, потому что НАТО и Россия, когда так или иначе входят в боевое соприкосновение, это глобальный конфликт, это, если хотите, Третья мировая, и это было на повестке дня. Поэтому вопрос рассматривался очень-очень нервно и аккуратно», – сказал дипломат.

«С одной стороны, понятно, куда это может привести, нет доказательств (или есть, но их не хотели рассматривать более пристально), поэтому решение, по-моему, это американское решение назвать вещи этими именами. Что это случайная украинская ракета, не целиком, а её обломки, попали в Польшу, и поэтому мы ничего не обязаны сделать по отношению к России, иначе у нас будут проблемы», – рассказал Маген.