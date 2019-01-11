Эксперт: «Крымский мост – самое надёжное сооружение на черноморском побережье»
Крымский мост сможет выдержать как сильные землетрясения и жестокие шторма, так и фантазии киевских русофобов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представитель Общественного совета по строительству Крымского моста Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Крымский мост – это самый сейсмоустойчивый объект на всём побережье Чёрного моря, от Турции до Крыма. Девятибалльные шторма и девятибалльные землетрясения он может выдержать, в том числе, за счёт уникального оборудования, которое установлено на опорах – так называемые шок-трекинги.
И, действительно, ничего более надёжного в Чёрном море не существует. Девятибалльные землетрясения – это землетрясения, которые горы меняют местами, а Крымский мост останется стоять. Миллионы людей, которые им уже воспользовались, этому свидетели», – отметил он.
Долгачёв отметил, что ни землетрясения, ни фантазии русофобов не смогут нарушить план по открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.
«В этом году откроется железнодорожная часть моста, в декабре пойдут поезда, и они, конечно, не будут зависеть ни от землетрясений, ни от сильного ветра, ни от фантазий украинских чиновников», – добавил эксперт.
Метки: Крымский мост
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