Эксперт: «Крымский мост – самое надёжное сооружение на черноморском побережье»

11.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Крымский мост сможет выдержать как сильные землетрясения и жестокие шторма, так и фантазии киевских русофобов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представитель Общественного совета по строительству Крымского моста Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский мост – это самый сейсмоустойчивый объект на всём побережье Чёрного моря, от Турции до Крыма. Девятибалльные шторма и девятибалльные землетрясения он может выдержать, в том числе, за счёт уникального оборудования, которое установлено на опорах – так называемые шок-трекинги.

И, действительно, ничего более надёжного в Чёрном море не существует. Девятибалльные землетрясения – это землетрясения, которые горы меняют местами, а Крымский мост останется стоять. Миллионы людей, которые им уже воспользовались, этому свидетели», – отметил он.

Долгачёв отметил, что ни землетрясения, ни фантазии русофобов не смогут нарушить план по открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

«В этом году откроется железнодорожная часть моста, в декабре пойдут поезда, и они, конечно, не будут зависеть ни от землетрясений, ни от сильного ветра, ни от фантазий украинских чиновников», – добавил эксперт.