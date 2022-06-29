«Это не Шри-Ланка»: для российской казны «дефолт» не станет проблемой

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Объявленный на Западе так называемый дефолт России не станет проблемой для российской финансовой системы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, отвечая на вопрос, чем грозит России такого рода дефолт.

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«Для госказны особых проблем не вижу. Страна перешла на трехлетнее бюджетное планирование, которым предусмотрены достаточно умеренные заимствования по госдолгу. На ближайшую перспективу нет планов занимать на внешних рынках», – сказал Масленников «Московскому комсомольцу».

По его словам, сложности могут быть у корпортативного сектора, так как рейтинги крупных компаний привязаны к суверенному.

«А поскольку суверенный рейтинг РФ уже не инвестиционный, а дефолтный, нашим корпоративным эмитентам придется брать за границей (включая дружественные страны, типа Китая и Индии) кредиты по гораздо более высоким ставкам. Впрочем, едва ли до конца года, в условиях крайней геополитической неопределенности, российский бизнес вообще пойдет на это», – прогнозирует аналитик.

Он считает, что здесь важна реакция со стороны мирового финансового и инвестиционного сообщества, для которого дефолт не стал сюрпризом и шоком.

«Да и Bloomberg дал миру корректный сигнал – своим определением «символический». Дескать, Россия не виновата, деньги для выплат у нее есть, это не Шри-Ланка, пребывающая под дамокловым мечом полноценного суверенного дефолта. Финансовая система РФ действительно устойчива по итогам пяти месяцев года, высокие цены на нефть и газ позволяют решать нам немало проблем», – резюмировал Масленников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее агентство Bloomberg объявило, что в России 27 июня в России впервые за столетие случился дефолт, но пока он носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян». В данном случае речь идет о мизерной для российского бюджета сумме в 100 миллионов долларов.

Отметим, что Россия не отказывалась платить по долгам, но такого рода транзакции для нее заблокированы западными санкциями. В итоге указом президента в Москве принято решение в таких случаях рассчитываться в национальной валюте, для чего держателям российских бондов следует открывать рублевый счет.