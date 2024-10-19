«Это Путин виноват!» – упоротые в Бундестаге очень похожи на собратьев из Верховной рады

Максим Столяров.  
19.10.2024 11:49
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Русофобия


Начало СВО спровоцировало серьёзный энергетический кризис в Германии. Такая ситуация возникла в результате козней России.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявила член партии «Зелёных» Катерина Дреге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало СВО спровоцировало серьёзный энергетический кризис в Германии. Такая ситуация возникла в результате козней...

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«В январе 2022 года мне позвонили из министерства экономики и сказали: «газовые хранилища пусты». За это время Путин сделал наши газовые хранилища пустыми, сделав нас максимально зависимыми, максимально чувствительными и уязвимыми от нападения на Украину.

Ещё в 2015 году велись не только переговоры по строительству «Северного потока-2», но и были приняты многочисленные решения о продаже критической инфраструктуры «Газпрому», «Роснефти», – сказала Дреге.

Она ни словом не упомянула про «загадочный» подрыв «Северных потоков», но продолжала антироссийскую истерию.

«Именно поэтому наша страна оказалась так чувствительна к шоку, который вызвал Владимир Путин, начав не только горячую войну против Украины, но одновременно экономическую и энергетическую войну», – добавила депутат, и потребовала от «попередников» извиниться за сотрудничество с Россией.

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