«Это Путин виноват!» – упоротые в Бундестаге очень похожи на собратьев из Верховной рады

Начало СВО спровоцировало серьёзный энергетический кризис в Германии. Такая ситуация возникла в результате козней России.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявила член партии «Зелёных» Катерина Дреге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В январе 2022 года мне позвонили из министерства экономики и сказали: «газовые хранилища пусты». За это время Путин сделал наши газовые хранилища пустыми, сделав нас максимально зависимыми, максимально чувствительными и уязвимыми от нападения на Украину.

Ещё в 2015 году велись не только переговоры по строительству «Северного потока-2», но и были приняты многочисленные решения о продаже критической инфраструктуры «Газпрому», «Роснефти», – сказала Дреге.