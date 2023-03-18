«Это соль на рану» – в ООН сорвали доклад представителя Донбасса

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Совет безопасности ООН провёл заседание, посвящённое гуманитарной ситуации на Украине.

Однако США и страны-сателлиты им страны заблокировали выступление уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ее участии настаивала Россия. Дарья Морозова должна была представить факты о преступлениях киевского режима в отношении жителей Донбасса. Однако западные хозяева киевского руководства предприняли всё возможное, чтобы не дать ей слова.

«Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, неуместно совету приглашать кого-то, кто подразумевает под собой омбудсмена так называемой Донецкой народной республики», – заявила постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд.

Она потребовала, чтобы в Совбезе ООН не было никакого упоминания Морозовой, поскольку выступление официального представителя ДНР в ООН якобы является попыткой легитимизации «незаконной оккупации» Россией территорий Донбасса.

Представителю США вторили американские марионетки.

«Этим предложением Россия втирает соль в рану. Приглашает представителя так называемой Донецкой народной республики, пытаясь узаконить то, что никогда нельзя узаконить», – сказал представитель Албании.

После чего последовало голосование за предложение о том, чтобы пригласить Дарью Морозову на доклад перед Совбезом, однако инициатива не набрала необходимого количества голосов. Выслушать представителя Донбасса захотели Россия, Китай, Гана и Бразилия. Ещё три государства воздержались, остальные выступили против.

В результате вместо Дарьи Морозовой слово взял британский дипломат Мартин Гриффитс, выступивший перед собравшимися с русофобским спичем.

«Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса, уже девять лет страдающего от войны, развязанной против него Киевом, отказывают по надуманным предлогам в праве выступить перед Советом безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей, и вам наплевать на их страдания. Наши западные коллеги боятся, что, если голоса правды пробьют себе дорогу, все их усилия по обелению их подопечных в Киеве пойдут прахом. В попытках этого избежать они идут на любые процедурные уловки, ведут мелочную и нечистоплотную игру. Выглядит это, прямо скажем, недостойно», – сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что при этом Запад сам регулярно нарушает резолюции Совбеза и открыто плюёт на регламент

«Наша американская коллега сказала, что выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции. А вот, например, приглашение в совет представителей Косово – это явное нарушение резолюции 1244 Совета безопасности. Сожалеем, что работа совета в очередной раз стала заложником недобросовестного поведения западных делегаций, открыто преследующих свои конъюнктурные интерес», – добавил дипломат.