«Это всё русские» – Данилов жалуется, что в библиотеках мира не найти «украинской правды»

Тарас Стрельцов .  
01.10.2023 18:58
  (Мск) , Львов
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Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Из-за действий «агентов Кремля» в библиотеках большинства университетов мира не найти подтверждения украинской пропаганде.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за действий «агентов Кремля» в библиотеках большинства университетов мира не найти подтверждения украинской пропаганде....

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«В своё время русские, исказив историю, написали очень много учебников по истории, перевели их на разные языки, и положили практически во все университеты мира.

И когда те или другие студенты, научные работники, обращаются к вопросам России, Украины, Молдавии, Белоруссии, и других стран, они обращаются в библиотеки, и там находят то непотребство, которое не имеет отношения к той правде, которая была», – трепался Данилов.

Он также привёл один из примеров бандеровской «правды».

«Вы не найдёте ни одного учебника из РФ, в котором было бы написано, что на самом деле Российскую Федерацию построили четыре страны: голландцы, немцы, французы и мы. Мы приложили огромные усилия, чтобы построить эту империю», – валял дурака глава СНБО.

Отметим, что, говоря о «большинстве» университетов, Данилов не уточнил, какие учебные заведение в их число не входят. Вероятно, потому, что в этом списке могут оказаться исключительно украинские вузы.

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