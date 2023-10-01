«Это всё русские» – Данилов жалуется, что в библиотеках мира не найти «украинской правды»
Из-за действий «агентов Кремля» в библиотеках большинства университетов мира не найти подтверждения украинской пропаганде.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В своё время русские, исказив историю, написали очень много учебников по истории, перевели их на разные языки, и положили практически во все университеты мира.
И когда те или другие студенты, научные работники, обращаются к вопросам России, Украины, Молдавии, Белоруссии, и других стран, они обращаются в библиотеки, и там находят то непотребство, которое не имеет отношения к той правде, которая была», – трепался Данилов.
Он также привёл один из примеров бандеровской «правды».
«Вы не найдёте ни одного учебника из РФ, в котором было бы написано, что на самом деле Российскую Федерацию построили четыре страны: голландцы, немцы, французы и мы. Мы приложили огромные усилия, чтобы построить эту империю», – валял дурака глава СНБО.
Отметим, что, говоря о «большинстве» университетов, Данилов не уточнил, какие учебные заведение в их число не входят. Вероятно, потому, что в этом списке могут оказаться исключительно украинские вузы.
Спасибо!
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