Из-за действий «агентов Кремля» в библиотеках большинства университетов мира не найти подтверждения украинской пропаганде.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своё время русские, исказив историю, написали очень много учебников по истории, перевели их на разные языки, и положили практически во все университеты мира.

И когда те или другие студенты, научные работники, обращаются к вопросам России, Украины, Молдавии, Белоруссии, и других стран, они обращаются в библиотеки, и там находят то непотребство, которое не имеет отношения к той правде, которая была», – трепался Данилов.