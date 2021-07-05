ЕС бросает вызов, решив посягнуть на государственный суверенитет России

05.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Представительство ЕС в Украине намерено в августе принять участие в саммите «Крымской платформе», который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом на форуме «Украина 30: Международная политика» заявил заместитель главы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Относительно обязательств ЕС, касающихся поддержки территориальной целостности Украины – мы обновили и продолжили санкции против России до января следующего года. Также мы предоставляем гуманитарную поддержку тем зонам, которые пострадали от конфликта, и также мы присоединимся к «Крымской платформе», которую упомянул президент Украины Зеленский», – сказал Дюфло.

Напомним, что в августе Украина планирует провести саммит так называемой «Крымской платформы» с участием иностранных делегаций. В Москве в ответ жестко предупредили, что такого рода мероприятия будет расцениваться как посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а также угрозу агрессии для двух субъектов РФ.