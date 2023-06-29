Если бы в Москве завязался бой с «Вагнером», ВСУ прорвались бы к Азову – Бортник

В ходе мятежа, устроенного Евгением Пригожиным Запад держал за руки Украину, чтобы не выставить «Вагнер» перед российским населением предателями.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Если бы Пригожин зашёл в Москву?] Он был бы уничтожен, силы были несопоставимы. Я ещё в день мятежа сказал, что Белоруссия будет перебрасывать войска в поддержку тоже, что потом подтвердил Лукашенко. Он был бы уничтожен в Москве, но ущерб для армии был бы таков, что, скорее всего, сегодня украинские войска приближались бы к азовскому побережью. Если бы мятеж продлился хотя бы пять дней. Скорее всего, пригожинский мятеж, если бы он затянулся, если бы зашёл в Москву и там был бы уничтожен, означал бы военное поражение России в нынешней фазе украино-российской войны», – сказал Бортник.

Именно поэтому, по его словам, Украина и Запад «вели себя аккуратно».

«Запад нас держал за руки и сам делал вид, что он не при чём, боясь спровоцировать Россию на какой-то ядерный вариант, ядерный ответ Путина. И при этом и мы, и Запад пытались не подыгрывать Пригожину, чтобы он не выглядел предателем в глазах российского общества, украинской пятой колонной или западной. Все молчали и ждали, чем это завершится. Это означало бы чистки, это означало бы новую Россию, и это означало бы то, что в России могли бы начаться серьёзные проблемы с регионами. И скорее всего был бы такой эффект, как был после расстрела российского парламента как минимум, возможно, такой же эффект, как был после провала путча ГКЧП. Начинались бы процессы разрушения, которые российскому руководству, старому или новому, доводилось бы тогда уже парировать, решать эти проблемы на протяжении долгого времени, и им было бы не до Украины», – объяснил политолог.