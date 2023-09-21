«Есть инструментальные возможности» – у Зеленского грозят уничтожить Крым как большую военную базу

Анатолий Лапин .  
21.09.2023 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Украина рассматривает Крым как большую военную базу и потому будет пытаться ее уничтожить.

Об этом в эфире подконтрольного Банковой «Единого марафона» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина рассматривает Крым как большую военную базу и потому будет пытаться ее уничтожить. Об...

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По мнению Подоляка, это позволит Украине прервать снабжение подразделений ВС РФ на линии фронта, которое сейчас осуществляется из Крыма.

«Это другой этап войны. Безусловно, у нас сейчас есть возможности атаковать все, что находится российского на оккупированной территории. Мы будем это все сносить, и мы с вами прекрасно понимаем, и это очень важно, что оккупированный Крым превращен в военную базу. Там огромное количество складов стратегического, тактического назначения. Там огромное количество транспортно-логистических баз, огромное количество топливных баз, действительно, есть командные пункты и так далее, и тому подобное.

Это наша территория, которую россияне сознательно превратили в военную базу, которую нужно уничтожить. Сегодня, в отличие от прошлогодней давности, у нас есть ресурсы, есть возможности, инструментальные возможности… 90% обеспечения оккупационной группировки по линии фронта идут через Крым. Очевидный ответ – нужно уничтожить возможность транспортировать ресурс и резерв. А для того, чтобы его уничтожить, нужно сначала уничтожить системы ПРО, ПВО и радиоэлектронную разведку, которая находится на полуострове Крым. Потому мы будем видеть большое количество операций и наносить урон именно этим объектам, и так далее», – трепался Подоляк.

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