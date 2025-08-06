«Есть закон сильнейшего»: французская военщина требует начать пиратскую войну с Россией
Запад должен перехватывать все суда так называемого «теневого флота» России в Балтийском и Средиземном морях.
Об этом бывший генерал ВВС Франции Патрик Дютартр заявил в эфире France 5, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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«Перехватить все корабли-призраки, пресловутый российский призрачный флот. Все, что проходит с топливом и сжиженным газом, должно быть перехвачено. Уже сейчас можно запретить их проход в Средиземном и Балтийском морях. Каждый раз, когда они заходят в моря НАТО, мы их перехватываем, а груз берем в качестве военного трофея и используем», – сказал Дютартр.
Он сожалеет, что у НАТО пока «не хватает воли на военные действия».
«На это способна любая западная армия, и это хорошо. Сегодня международного права больше нет. Есть только закон сильнейшего, но мы не готовы следовать ему до конца», – резюмировал генерал
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