«Европа под угрозой, а у нас бардак!» – евроглобалист

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Система обороны Евросоюза в настоящий момент абсолютно бессмысленна, потому что состоит из армий разных стран.

Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза нависла над Европой, но мы тратим деньги на национальном уровне. Если Бельгия купит седьмой Ф-35, это не защитит Европу. Возможно, это способствовало обороне Европы под руководством США, но сейчас речь идет о том, что Европа должна защищать себя самостоятельно», – переживал Бергманн.

По его словам, в ЕС процветает «безумное дублирование».