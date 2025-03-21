«Европа под угрозой, а у нас бардак!» – евроглобалист
Система обороны Евросоюза в настоящий момент абсолютно бессмысленна, потому что состоит из армий разных стран.
Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Угроза нависла над Европой, но мы тратим деньги на национальном уровне. Если Бельгия купит седьмой Ф-35, это не защитит Европу. Возможно, это способствовало обороне Европы под руководством США, но сейчас речь идет о том, что Европа должна защищать себя самостоятельно», – переживал Бергманн.
По его словам, в ЕС процветает «безумное дублирование».
«Европейцы не используют одинаковое оборудование, не могут воевать или действовать сообща, не могут перемещать свои войска. Это полный бардак! Это сработает только, если США будут участвовать», – сказал Бергманн.
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