«Страшное предвестие»: Зе-власть напугана сотнями тысяч дезертиров из ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прокуратора засекретила ранее публиковавшиеся данные о количестве уголовных дел по дезертирству из украинской армии, чтобы эти данные не стимулировали разбежаться остающихся в строю.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий, обратив внимание на этот факт, поинтересовался, не является ли это свидетельством подготовки к усилению мобилизации.

«Думаю, что не только по этой причине. Просто ужасающие цифры показывают, сколько людей сейчас находятся в СЗЧ [самовольное оставление части]. Это первое. Второе – это пример для подражания для тех, кто находится сегодня в армии. Когда эти цифры видят те, кто сомневается, кто готовится дезертировать, уйти в самоволку, они понимают, что не одни, что таких сотни тысяч, и им ничего не будет», – сказал Бондаренко.

По его словам, в ВСУ происходят процессы, которые были в 1917 году в российской армии после падения самодержавия.