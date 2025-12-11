«Страшное предвестие»: Зе-власть напугана сотнями тысяч дезертиров из ВСУ

Игорь Шкапа.  
11.12.2025 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 419
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прокуратора засекретила ранее публиковавшиеся данные о количестве уголовных дел по дезертирству из украинской армии, чтобы эти данные не стимулировали разбежаться остающихся в строю.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Ведущий, обратив внимание на этот факт, поинтересовался, не является ли это свидетельством подготовки к усилению мобилизации.

«Думаю, что не только по этой причине. Просто ужасающие цифры показывают, сколько людей сейчас находятся в СЗЧ [самовольное оставление части]. Это первое. Второе – это пример для подражания для тех, кто находится сегодня в армии.

Когда эти цифры видят те, кто сомневается, кто готовится дезертировать, уйти в самоволку, они понимают, что не одни, что таких сотни тысяч, и им ничего не будет», – сказал Бондаренко.

По его словам, в ВСУ происходят процессы, которые были в 1917 году в российской армии после падения самодержавия.

