Киевские нацисты призывают европейских лево-либералов давить ультра-правых в ЕС
Украинским нацистам и их европейским лево-либеральным геям-подельникам нужно любыми недемократическими средствами обеспечивать победу политиков-русофобов над пророссийскими, в подавляющем большинстве – правыми и ультра-правыми.
Об этом на канале «Апостроф» заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Авторитарная Россия, которая сыпется, она лучше готовится – и опережает Европу, которая до сих пор не может понять, как готовиться к агрессии», – рассуждала ведущая.
«Самыми сильными странами Европы оказались Румыния и Молдова. Там просто набутылили все попытки, даже демократические, сил ФСБ победить на выборах. Просто раздавили нахрен.
Это, наверное, не демократично. Просто взяли – и раздавили российскую демократически победу. Но зато теперь там осталась Европа. Не Румынская народная республика, а Румыния», – трепался Карась.
«Но если Румыния присоединится к Словакии, Венгрии, Белоруссии и России, сколько у нас останется границ не с союзниками России? Только с Польшей, а так мы были бы окружены пророссийскими режимами. Но Румыния удержалась», – добавил нацист.
