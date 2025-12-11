«Мы в опасности! Россия стала ещё наглее и безжалостнее к Украине и НАТО» – Марк Рютте
Совсем скоро с натовскими странами может случиться то же самое, что происходит на Украине.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы следующая цель России, мы уже в опасности! Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупредил, что то, что происходит на Украине, может произойти и с союзными странами, что нам нужно перейти на военное мышление.
Боюсь, что слишком многие спокойно относятся к этому, слишком многие не чувствуют срочности и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло!», – агитировал Рютте.
«Мы все должны признать, что сейчас мы должны действовать, чтобы защитить наш образ жизни. Потому что в этом году Россия стала еще более наглой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине», – вещал натовский генсек.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: