«Мы в опасности! Россия стала ещё наглее и безжалостнее к Украине и НАТО» – Марк Рютте

11.12.2025 18:43
Совсем скоро с натовскими странами может случиться то же самое, что происходит на Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы следующая цель России, мы уже в опасности! Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупредил, что то, что происходит на Украине, может произойти и с союзными странами, что нам нужно перейти на военное мышление.

Боюсь, что слишком многие спокойно относятся к этому, слишком многие не чувствуют срочности и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло!», – агитировал Рютте.

«Мы все должны признать, что сейчас мы должны действовать, чтобы защитить наш образ жизни. Потому что в этом году Россия стала еще более наглой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине», – вещал натовский генсек.

