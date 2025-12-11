«Мы в опасности! Россия стала ещё наглее и безжалостнее к Украине и НАТО» – Марк Рютте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совсем скоро с натовскими странами может случиться то же самое, что происходит на Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы следующая цель России, мы уже в опасности! Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупредил, что то, что происходит на Украине, может произойти и с союзными странами, что нам нужно перейти на военное мышление. Боюсь, что слишком многие спокойно относятся к этому, слишком многие не чувствуют срочности и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло!», – агитировал Рютте.