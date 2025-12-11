«Надо действовать!» – глава немецкого МИД пугает Запад готовностью Путина воевать с Европой

Нужно со всей серьёзностью относиться к заявлениям российского президента Владимира Путина.

Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда Путин говорит российским СМИ, что его страна не планирует воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, он, цитирую, готов прямо сейчас, нам всем действительно стоит беспокоиться.

Потому что российские гибридные действия уже нацелены на нас в Европе, пока мы говорим. Посылки, отправленные в немецкие логистические центры, сгорают. Шпионские дроны летают над аэропортами и казармами бундесвера. Кибератаки на ключевые объекты нашей гражданской инфраструктуры», – причитал немец.