«Надо действовать!» – глава немецкого МИД пугает Запад готовностью Путина воевать с Европой

Максим Столяров.  
11.12.2025 18:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 88
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Нужно со всей серьёзностью относиться к заявлениям российского президента Владимира Путина.

Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно со всей серьёзностью относиться к заявлениям российского президента Владимира Путина. Об этом глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда Путин говорит российским СМИ, что его страна не планирует воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, он, цитирую, готов прямо сейчас, нам всем действительно стоит беспокоиться.

Потому что российские гибридные действия уже нацелены на нас в Европе, пока мы говорим. Посылки, отправленные в немецкие логистические центры, сгорают. Шпионские дроны летают над аэропортами и казармами бундесвера. Кибератаки на ключевые объекты нашей гражданской инфраструктуры», – причитал немец.

«Эти действия требуют адекватного ответа. Дамы и господа, коллеги, это не вопрос выбора. Логика военного сдерживания – главный стратегический императив нашего времени. Это факт!», – вещал Вадефуль.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора