Большинство политиков стран НАТО хотят войны с Россией, чтобы за ней скрыть свои промахи и остаться у власти.

Об этом на канале «4 News» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Западе истощаются ресурсы на ведение прокси-войны – и финансовые, и материально-технические, и военные. Людские потери вооруженных сил Украины по многочисленным независимым оценкам давно перевалили за миллион человек, и продолжают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров», – сказал Лавров.

«И правящие круги Запада в этих условиях условно можно разделить на два лагеря. Большинство выступают за милитаризацию экономики европейских стран и подготовку к масштабному вооруженному противостоянию в Европе. Очевидно, в надежде, что война все спишет, и их ошибки будут забыты. Вот среди таких деятелей упомяну не кого-нибудь, а главу военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне: «Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно, вместо того, чтобы реагировать. Альянс НАТО мог бы рассмотреть упреждающие удары в качестве оборонительных действий»… Ак вам это? Другие деятели, в том числе не только военные, но и политики, открыто говорят, что надо готовиться к войне против России к 30-му, а то и к 29-му году», – добавил министр.

Тем не менее, дипломат отметил, что на Западе есть политики, не желающие опасной эскалации.