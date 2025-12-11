На Украине бельгийского премьера объявили «ультраправым фламандским Трампом» 

11.12.2025 17:15
Идею США передать Украине на восстановление 100 миллиардов замороженных российских активов невозможно реализовать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Он заметил, что эту проблему не решить без Бельгии, где находится львиная доля из около 300 миллиардов активов, но пока ЕС не смог дать этой стране гарантии компенсации в случае иска России.

«Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, кстати, это тоже ультраправый политик вроде Трампа, фламандский ультраправый националистический политик. Он сказал, что считает конфискацию российских активов в этом депозитарии обыкновенной кражей из бюджета страны, с которой ни Бельгия, ни весь ЕС не находятся в состоянии войны», – отметил Портников.

Он говорит, что не представляет, как можно преодолеть сопротивление Бельгии в этом вопросе.

«Очевидно, нужно американское влияние, но совершенно ясно другое – Россия будет достаточно жестко реагировать на конфискацию этих активов», – считает Портников.

