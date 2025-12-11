На Украине бельгийского премьера объявили «ультраправым фламандским Трампом»
Идею США передать Украине на восстановление 100 миллиардов замороженных российских активов невозможно реализовать.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он заметил, что эту проблему не решить без Бельгии, где находится львиная доля из около 300 миллиардов активов, но пока ЕС не смог дать этой стране гарантии компенсации в случае иска России.
«Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, кстати, это тоже ультраправый политик вроде Трампа, фламандский ультраправый националистический политик. Он сказал, что считает конфискацию российских активов в этом депозитарии обыкновенной кражей из бюджета страны, с которой ни Бельгия, ни весь ЕС не находятся в состоянии войны», – отметил Портников.
Он говорит, что не представляет, как можно преодолеть сопротивление Бельгии в этом вопросе.
«Очевидно, нужно американское влияние, но совершенно ясно другое – Россия будет достаточно жестко реагировать на конфискацию этих активов», – считает Портников.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: