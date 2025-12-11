Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Идею США передать Украине на восстановление 100 миллиардов замороженных российских активов невозможно реализовать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заметил, что эту проблему не решить без Бельгии, где находится львиная доля из около 300 миллиардов активов, но пока ЕС не смог дать этой стране гарантии компенсации в случае иска России.

«Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, кстати, это тоже ультраправый политик вроде Трампа, фламандский ультраправый националистический политик. Он сказал, что считает конфискацию российских активов в этом депозитарии обыкновенной кражей из бюджета страны, с которой ни Бельгия, ни весь ЕС не находятся в состоянии войны», – отметил Портников.

Он говорит, что не представляет, как можно преодолеть сопротивление Бельгии в этом вопросе.