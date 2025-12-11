Извращённые фантазии конгрессмена США: «Индия вернет Россию в лоно цивилизации»

Елена Острякова.  
11.12.2025 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 277
 
Общество, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп должен использовать Индию для разрешения украинского конфликта нетривиальным способом.

Об этом конгрессмен Ами Бера заявил на слушаниях «Стратегическое партнерство между США и Индией» в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, у нас есть некоторые опасения по поводу сближения Индии с Россией, но это ожидаемо, исходя из истории. Я бы хотел, чтобы Индия сделала следующее…. Президент искренне хочет найти способ прекратить конфликт на Украине. Индия может сыграть уникальную роль, учитывая ее связи с Россией и способность понять русских, чтобы усадить их за стол переговоров.

Я думаю, что президент с большим удовольствием рассмотрит это предложение. Я считаю, что сейчас самое время для Индии, которая хочет играть более значимую роль на мировой арене, выйти на сцену и использовать свои возможности», – фантазировал Бера.

Однако на этом, по его мнению, миссия Индии не закончится – и она поможет вернуть Россию в лоно западной якобы цивилизации.

«А когда этот конфликт закончится, нам придется работать вместе, чтобы понять, как вернуть Россию в лоно цивилизации», – трепался Бера.

