Извращённые фантазии конгрессмена США: «Индия вернет Россию в лоно цивилизации»
Президент США Дональд Трамп должен использовать Индию для разрешения украинского конфликта нетривиальным способом.
Об этом конгрессмен Ами Бера заявил на слушаниях «Стратегическое партнерство между США и Индией» в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Да, у нас есть некоторые опасения по поводу сближения Индии с Россией, но это ожидаемо, исходя из истории. Я бы хотел, чтобы Индия сделала следующее…. Президент искренне хочет найти способ прекратить конфликт на Украине. Индия может сыграть уникальную роль, учитывая ее связи с Россией и способность понять русских, чтобы усадить их за стол переговоров.
Я думаю, что президент с большим удовольствием рассмотрит это предложение. Я считаю, что сейчас самое время для Индии, которая хочет играть более значимую роль на мировой арене, выйти на сцену и использовать свои возможности», – фантазировал Бера.
Однако на этом, по его мнению, миссия Индии не закончится – и она поможет вернуть Россию в лоно западной якобы цивилизации.
«А когда этот конфликт закончится, нам придется работать вместе, чтобы понять, как вернуть Россию в лоно цивилизации», – трепался Бера.
