«Европа уже не оправится, а санкции – вообще не про Украину» – Долгов о политике США

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Новости Украины

Помощь США Украине – это гроши, всё делается для попытки «отбросить» Россию как ключевого конкурента, среди которых Китай и даже Европа.

Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции в отношении нас никакого отношения к Украине не имеют. Вообще. Американская помощь, которую они выделяют Украине – это вообще гроши для американцев, 11 миллиардов, 20 миллиардов долларов. Они напечатают столько миллиардов, сколько им нужно. Это копейки. Да, они, к сожалению, оборачиваются кровью. Мы, конечно, это понимаем, и никогда не забудем. С точки зрения американской экономики – это копейки. Делается это не для Украины. Делается это для отбрасывания нас. Была концепция «отбрасывания коммунизма» после войны, «rollback». Сейчас они к этому вернулись по полной программе. Только сейчас это к коммунизму не имеет никакого отношения. Это речь идёт для выбивания ключевых конкурентов. А ключевых конкурентов у них два с половиной – Китай, мы и Европа», – сказал сенатор.

При этом он подчеркнул, что на европейском направлении у США не просто успехи – они «опускают Европу ниже плинтуса».

«Это стратегическая задача, потому что понятно уже, что ЕС никуда не вырулит и не выплывет. Понятно, что это смогут сделать некоторые страны-члены ЕС наиболее крупные, да и то не сразу. Но геополитически и геоэкономически ЕС существовать перестаёт. Я просто уверен, что он от этого не оправится», – предрёк Долгов.