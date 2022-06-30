Европейцы без российского газа проживут, но это не жизнь – энергетик

Европейские политики, спровоцировавшие санкционным давлением на РФ энергетический коллапс, готовы пожертвовать благополучием собственных граждан в угоду личным амбициям.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в настоящее время отказ ряда стран от российского топлива уже вынуждает многие европейские предприятия приостанавливать деятельность. Кроме того, качество жизни начинает стремительно ухудшаться.

«Чем дороже газ, тем больше предприятий начинают останавливаться. Тот же самый БАСФ – немецкий химический гигант – уже составил график отключения своих заводов. «Мы этот остановим, потом – этот, а если уж из России вообще ничего не будет приходить, то все. Все заводы остановим». И это, соответственно, снижает спрос. Когда европейцы заявляют, что проживут без российского газа, можно сказать, что: «Да, проживете, молодцы, но какой будет уровень жизни?». Без радикального ухудшения уровня жизни, отказаться от российского газа – нельзя. Если отказываетесь, у вас остановится этот завод и этот, вам будут ограничивать подачу электроэнергии, зимой в квартире, следовательно, будет 16 градусов», – пояснил Юшков.

Эксперт добавил, что на Западе глубоко заблуждаются, полагая, что население прислушивается их рекомендациям по выживанию из идейных соображений. По его мнению, это – жест безысходности.

«От этого и рождаются байки от европейских политиков. Немецкий министр Хабек (министр экономики в новой правящей коалиции Роберт Хабек – ред.) выходит и говорит: «Знаете, я уже не моюсь давно. Если моюсь, то чуть-чуть, а если чуть-чуть, то только холодной водой. Руки – на улице в луже мою». Все это возникает не от хорошей жизни. И на уровне ЕС, и на уровне национальных руководств, они (европарламентарии – ред.) начинают говорить: «Призываем людей экономить, меньше электроэнергии тратить, меньше отопление делать». Они и так видят, что народ, даже в предыдущий отопительный сезон, уже экономил. Уже кто мог – прикручивал себе температуру отопления, стараются меньше электричества потреблять, меньше ездить, потому что нефть дорогая и т.д. Люди меняют образ жизни, и не потому, что их призвали политики, а потому, что платежка пришла, и они не могут себе позволить столько тратить за ЖКХ, отопление и прочее. Политики смекнули: «И давайте говорить, что это мы призвали их. Получается, народ это выполняет, а значит, они нас поддерживают». Народ не политику эту поддерживает, а просто пытается сохранить уровень жизни свой, чтобы денег хватило, потому что инфляция раскручивается и т.д. Поэтому, конечно, уровень жизни, как мы видим, в странах-потребителях меняется, и сказать, что безболезненно сократили закупки российского газа – нет, это происходит болезненно», – констатировал Юшков.