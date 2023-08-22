Ф-16? США расчищают путь для Ф-35 – Романенко

Вадим Москваленко.  
22.08.2023 09:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США использовали войну на Украину, чтобы провернуть ряд выгодных для себя сделок.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный Россией в розыск за призывы убивать журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Почему США не дают нам свои Ф-16?» – поинтересовалась ведущая.

«Потому что они расчищают поле для Ф-35. Чем быстрее у европейских стран исчезнут старые Ф-16, тем быстрее новые Ф-35 появятся в этих странах, только более дорогие. США решают для себя комплекс задач. Как это было с энергетическим рынком, когда сегодня 70% американского СПГ идёт в Европу, таким образом, благодаря Украине, они просто выкинули из Европы российский газ, и таким образом зарабатывают триллионы долларов», – сказал Романенко.

Политолог подчеркнул, что война Украины против России помогла руководству США провернуть грандиозную сделку по торговле оружием.

«То же самое происходят на рынке вооружений. Сначала «сдули» советскую технику, которая была. Потом начали «сдувать» старьё. Потому что это развивает ВПК, создаёт рабочие места, позволяет заработать кучу денег, и всё это в долгосрочной перспективе

Ты же продаёшь не просто самолёт, а боеприпасы, обслуживание. А обслуживание самолёта или танка за несколько десятилетий может принести в два-три раза больше денег, чем стоимость самой техники. Это очень продуманная и рациональная стратегия.

И мы можем только пенять сами на себя, что у нас нет дополнительных ресурсов и возможностей вытягивать с рынка самолёты, системы, танки», – подытожил он.

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