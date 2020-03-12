12.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Криминал, Нидерланды, Россия, Украина
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Фальсификаторам дела MH17 обещают уголовное преследование в России




Российская Федерация должна инициировать альтернативное расследование причин катастрофы «Боинга» Малайзийских авиалиний, сбитого в небе над Донбассом. Это позволило бы привлечь внимание западной общественности к фальсификации обвинений, выдвинутых западными «специалистами».

Об этом в эфире радио Вести FM заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что и в России нужно бы начать следственные действия по фальсификации дела по MH-17. В том числе, рассматривать ответственность и украинских, конечно, спецслужбистов по поводу откровенных фальшивок и, кстати, уголовной ответственности тех же самопровозглашенных экспертов Bellingcat, которые, как мы видим, откровенно лгали западной публике с одной лишь целью – очернить Россию, очернить российских официальных деятелей.

Ну и, конечно же, если возникнут сведения о том, что какие-то голландские деятели манипулировали, фальсифицировали данные по делу MH-17, значит, и их тоже надо привлекать к ответственности.

На мой взгляд, это было бы правильно и верно. Так бы мы смогли привлечь внимание публики на Западе к этим самым фальсификациям и манипуляциям», – заявил Корнилов.

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