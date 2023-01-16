«Форпост НАТО и ресурсная база Запада» – в Киеве радуются уготованной Украине судьбе

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Единственная роль Украины – служить форпостом НАТО в войне против РФ и обеспечивать Запад ресурсами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил местный политолог Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в сегодняшнем пространстве – защитник европейского пространства, защитник либеральной демократии в борьбе с авторитарной Россией, которая выступает за демонтаж системы права. Такая Украина уже сама по себе является субъектом, который объединяет. Мы осознаём свою объединяющую роль для многих других стран, которые не сели бы за стол, если бы не было фактора Украины?» – сказал он.

Болтун подчеркнул, что даже в случае «поражения России» для Украины мало что изменится – она будет всё так же выступать щитом Европы «от различных угроз».

«Сомневаюсь, что с завершением российско-украинской войны угрозы исчезнут. Сейчас я не хочу вступать в дискуссию, будет Россия или нет, будет смена режима или фрагментация – какой бы сценарий ни был, это будет территория экспорта хаоса. Кто стоит на пограничном пункте перед этим хаосом? Украина. Здесь будет физическая или метафорическая стена, за которой «белые ходоки». А может значение Украины быть увеличено? Может, потому что есть и другое пространство. Есть Кавказ, Средняя Азия, Черноморский регион в более широком смысле. И для Украины роль безопасности абсолютно органичная. Мы интересны миру в таком виде. Британии точно, потому что для них безопасность Черноморского региона – одна из экзистенциональных потребностей», – трепался политолог.

По его мнению, у Украины есть ещё одна ценность перед западными хозяевами – богатые недра, которые можно распродавать ещё долго.

«У нас не исчерпан потенциал добычи газа, нефти, титана, редкоземельных металлов, и многих элементов, которые нужны европейскому рынку. То, что сейчас закупается в Китае, России, Африке, Азии и других ранках. Таким образом, мы уже понимаем, с кем у нас есть поле для сотрудничества, а кто наши конкуренты в мировом распределении труда. И тут необходимо не забывать, что у нас есть свой национальный интерес. И как использовать свой потенциал. Потому что компании будут бороться за то, кто первый сюда войдёт, кто возьмёт контроль над этими сферами. Ожидать, что они будут заниматься благотворительностью, не стоит. Все будут рассчитывать на прибыль. И наша задача – разработать такую внутреннюю стратегию, чтобы по максимуму использовать международный капитал», – разошелся Саакян.