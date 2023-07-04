ФСБ и патриоты испортили американцам празднование Дня независимости в Москве

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Под посольством Соединенных Штатов в Москве прошла акция протеста против американской внешней политики.

Протестующие требовали от Вашингтона прекратить во внутренние дела других стран, в том числе Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкор Юрий Котенок обращает внимание, что в это время в здании американской дипломатической миссии проходил прием по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

«В то время, как в США российское посольство больше напоминает осажденную крепость, а дипломаты подвергаются беспрецедентному давлению и травле, в т.ч. путем организации непрерывных провокаций, в Москве дипломаты США чувствуют себя как дома. Это, вообще, такая американская черта — быть уверенным, что везде и всегда они могут быть только в роли хозяев. Например, сегодня в резиденции американского посла закатили приём в честь Дня независимости, куда съехались десятки дипломатов», – написал военкор в своем тг-канале.

По его мнению, «подобная наглость – неправильно, и это нужно менять».

«Неравнодушные граждане решили об этом напомнить. К резиденции посла и самому посольству пришли патриотически настроенные активисты, скандирующие лозунги: «Фашизм не пройдет», «Фашистов ждет трибунал», «На Вашингтон». Не поспоришь. Хамство и агрессия американских властей давно уже перешли любые пределы. Не хотят нормальных отношений — не надо. Но потом чтобы не жаловались», – подчеркивает Котенок.

Обслуживавший интересы экс-президента Петра Порошенко политехнолог, а ныне ВСУшник Тарас Березовец возмущен акцией.

«Русские нацисты пикетируют посольство США В Москве, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединённых Штатов», – негодует Березовец..

Кроме того, напротив посольства появились сити-лайты от ФСБ с текстом на английском языке следующего содержания:

«Добро пожаловать в нашу мирную страну. С наилучшими пожеланиями от ФСБ».

При этом газета The New York Times в свежей публикации признает, что российское посольсвто в Вашингтоне сталкивается с некоторыми проблемами. Так, на посольство проецировались лозунги в поддержку Украины, ругательства и оскорбления.

По словам сотрудников российского посольства, агенты ФБР раздали им свои визитки и следят за ними.

Впрочем, американская газета уверяет, что у американских дипломатов в Москве дела обстоят еще хуже: их часто якобы запугивают российские агенты службы безопасности.

На эту публикацию обратило внимание российское посольство.

«В этот раз такой тезис продвигает небезызвестное издание «Нью-Йорк Таймс», неоднократно ранее отказывавшее нам в публикациях по существу внешней политики России. Подчеркнем, что все ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам дипмиссии США в Москве, всегда были лишь ответом на рестрикции Вашингтона, систематическое создание необоснованных трудностей для нашей работы в Соединенных Штатах», – напомнили российские дипломаты.

Они перечислили, какие именно проблемы создают американцы: рейдерские захваты дипсобственности, невыдача или выдача с невероятными задержками виз, в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны, поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу РЗУ.

«Вызывает законное отторжение стремление местных спецслужб склонить нас к измене. Вывести работающих в Америке россиян из равновесия. Не дать нам возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности вдали от Родины. Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?! Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи. Пора журналистам, считающим себя специалистами в области международных отношений, заняться своим делом, отказаться от ангажированности и выполнения политзаказов. Это не те качества, за которые присуждают Пулитцеровскую премию. Возьмите мастер-класс у С.Херша», – советует посольство РФ.