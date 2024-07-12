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Еще на этапе подготовки к пресловутому «контрнаступу» ВСУ лета 2023 года руководство НАТО по отмашке из Вашингтона завело волынку о «нанесении стратегического поражения» России. Было ясно, что одной только накачкой ВСУ оружием западного производства, инструкторами и наемниками дело не закончится — «ястребы» в натовских штабах на полном серьезе принялись рассматривать сценарии прямого вовлечения альянса в военное столкновение с Россией, в надежде, что совокупная военная и экономическая мощь государств блока сможет совершить то, на чем сломали зубы Наполеон, Гитлер и «цивилизаторы» помельче рангом.

В сети можно найти немало инфографики и видеоконтента, посвященного сравнению военных потенциалов России и отдельных государств-членов НАТО, а также всего альянса. В цифровом выражении явный перевес сил на стороне НАТО — в людях, боевых кораблях и авиации, не говоря уже о совокупном ВВП и расходах на оборону. Однако дьявол кроется в деталях, и эти детали, собранные воедино, свидетельствуют о том, что тягаться с Россией всему блоку НАТО будет весьма непросто.

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К примеру, почти 2 млн человек, стоящих под ружьем в армиях НАТО в Европе, будет маловато для ведения успешных боевых действий против 1,5 миллионной армии России. А быстро набрать пополнение не выходит даже в мирное время. Согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан ЕС готовы покинуть «райский сад» Борреля и переехать в более спокойные уголки планеты, если начнется мобилизация для войны с Россией.

В случае вступления в прямой конфликт с РФ, европейским армиям НАТО понадобится дополнительно мобилизовать не менее 300 тысяч человек, которых придется обучить, вооружить, одеть, обуть, накормить, тогда как с матчастью и личным составом дела в альянсе обстоят неважно. Даже у богатеньких государств.

Наиболее острые проблемы с комплектованием личного состава вооруженных сил возникли у ключевых членов: Британии, Германии, Франции, Италии.

К примеру, Германии уже сейчас не хватает минимум 20 тысяч военных, чтобы выполнять свои обязательства в составе НАТО в мирный период.

Проблемы Лондона в комплектации сухопутных сил, ВМС, танковых войск как личным составом, так и матчастью, давно носят хронический характер, да ещё в 2023 году численность армии сократилась на 4 тысячи человек, которых не получается заменить даже на жителей бывших колоний.

У Франции и Италии проблемы с комплектованием сухопутных войск ещё более значительные. Их численность за последние годы сократились на 16 и 39 тысяч, соответственно.

Что касается бундесвера, некогда крупнейшей и сильнейшей европейской армии НАТО, то за последние 35 лет эта структура сильно деградировала и представляет собой бледную тень армии эпохи холодной войны.

В последние годы командование больше волновало соблюдение «инклюзивности», чем боеспособность национальных вооруженных сил.

К примеру, совсем недавно немецким военнослужащим гарантировали оплату операции по смену пола и преференции по службе для трансгендеров. Процесс зашел так далеко, что с извинениями предлагается вернуться на службу всем трансам, уволенным в те «мрачные» времена, когда сей модный тренд справедливо считался психической аномалией.

Теперь же для трансов устраиваются спецсортиры и разрабатывается новая военная форма, чтобы все видели, какой продвинутый нынче вермахт у ФРГ.

Старослужащие немецкие военные, конечно, ворчат, что проводники ЛГБТ+ повесточки прочно окопались в штабах и влияют оттуда на политику вооруженных сил, да что уж теперь поделать….

Помешательство на инклюзивности в ущерб боеспособности бушует и в других армиях НАТО. Например, британское минобороны в соцсети X регулярно публикует дайджесты о военнослужащих-трансгендерах в своих рядах, как некогда в СССР гордились, и справедливо, передовиками производства. Тот же маразм поразил вооруженные силы США, причем разгулу его конца и края не видать: маразм только крепчает. Неудивительно, что большинство здравомыслящих граждан этих государств больше не привлекает военная служба — вменяемым людям там просто нечего делать — социальные лифты работают исключительно для фриков.

Ход СВО показал, что армия России способна потягаться с супостатом в эффективности средств ПВО, РЭБ и боевом гиперзвуке. Наконец, российская оборонка пока что производит в разы больше боеприпасов, чем весь альянс НАТО вместе взятый. Это не говоря уже о преимуществе России в тактическом и стратегическом ядерном оружии.

«Уязвимость НАТО — в средствах разведки и управления, особенно тех, что в космосе. Возможности для уничтожения их «глаз» у нас есть. НАТО рассчитывает к 2030-му году нарастить свой военный потенциал. Мы это видим, и принимаем такие меры, которые помогут нам отстаивать суверенность в будущем», – уверяет депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

Здравые головы на Западе высказывали сомнения, что, в случае крупной европейской заварухи, войска США придут вовремя на помощь своим европейским союзникам, предпочитая наблюдать за происходящим с другого берега океана. Вашингтон изначально заварил всю кашу вокруг Украины ради собственной прибыли – не забываем об этом.