Генерал разведки: Все дроны США, помогающие ВСУ, должны падать и тонуть

Максим Карпенко.  
15.03.2023 14:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


России может достаться значительная часть беспилотника США MQ-9A Reaper, накануне рухнувшего в море в 60 км от побережья Крыма.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» высказал генерал Службы внешней разведки Леонид Решетников.

России может достаться значительная часть беспилотника США MQ-9A Reaper, накануне рухнувшего в море в...

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«Конечно, это не осколки, не обломки, а серьезная часть. Нет данных, что он так рассыпался, а потерял управление и упал. Наверное, от удара о воду какие-то повреждения были, но я думаю, нам досталась значительная часть этого беспилотника.

Он снабжен разведывательной аппаратурой. Может быть, это окажется полезным для наших специалистов, которые разрабатывают проекты разведывательных беспилотников.

Есть данные, что он сочетал в себе функции и разведывательные, и ударные, поэтому, конечно, он представляет интерес», – сказал эксперт.

На вопрос о том, могут ли в следующий раз США атаковать российские самолеты ракетой при приближении СУ-27 к беспилотнику, Решетников ответил так:

«Какие последствия могут быть? Да, в принципе, никаких – ударят ракетой, не ударят, – вряд ли США пойдут на такое обострение ситуации, потому что, все-таки, они летают в районе нашей границы, и особых прав на то, чтобы применять оружие против нашей авиации, которая эту границу обеспечивает, нет.

Но я думаю, что они сами понимают, что рыльце в пуху и пока так реагируют довольно спокойно.

Но от американцев можно ждать другого – какой-то ответки на другом направлении, в другом месте. Какая-то ответка будет, учитывая специфику американских спецслужб, которые очень много занимаются диверсиями, терактами и так далее. Желание нанести очередной удар по России будет, но не буквальный, а такой, который нанесет нам ущерб, в том числе моральный, а их удовлетворит.

Но нам надо продолжать эту линию – если противник нагло лезет, он должен получать отпор постоянно, а не единично. Все беспилотники, которые обеспечивают ВСУ разведывательными данными, которые используются для нанесения ущерба нашим войскам, должны падать и тонуть», – заявил Леонид Решетников.

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