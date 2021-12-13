Генерал СБУ призвал Зеленского действовать против России хитростью

Новости Украины

Украинскому руководству нужно действовать хитрее – остановить свою антироссийскую риторику, согласиться на переговоры с ЛНР и ДНР, но объявить невозможным закрепление в Конституции особого статуса республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерала, в нынешних условиях президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на то, что его примет российский лидер Владимир Путин.

«Я не хотел бы вести украинский народ на войну ради того, чтобы Россия получила тысячи гробов, а мы похоронили пол-Украины и вообще потеряли Украину как государство. Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. Я хотел бы сохранить Украину как государство, как цветущую страну в будущем. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади». После этого вы хотите, чтобы президент России сел за стол переговоров? Которого Кулеба (глава МИД Украины) назвал «убийцей»… Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в Нормандском формате не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает, в этом плане также. Он может принять Зеленского в Москве в любое время, если Зеленский скажет: «У меня есть документ. Вот закон о выборах, вот закон о недопущении преследования лиц, вот у меня еще пару документов о выполнении «Минских соглашений», вот у меня протокол переговоров нашего представителя с представителями ЛНР и ДНР. Я хочу приехать и поговорить. Единственное, на чем я настаиваю – Конституция – это святое, туда никто не посмеет вносить никаких изменений. Что касается автономии, особого статуса и так далее, тут я, и это мнение украинского народа, потому это святое. Все остальное возможно». Компромиссы всегда найдут, если ты что-то делаешь, если ты ничего не делаешь, только выступаешь, только посылаешь месседжи, причем такие агрессивные в сторону России – я еще раз говорю, мы в сложной ситуации оказались. Мы поняли, что в НАТО нас не возьмут даже после 30-го года, мы поняли, что с Россией так поругались, в такой зашквар зашли, что туда нечего идти и смотреть туда… Нужно жить с соседями с одними лучше, с другими не так хорошо, не так открыто, а с другими, которые враги и агрессоры, нужно жить и думать, как помириться, отвернуть войну и установить мир на границе», – заявил Вовк.

Напомним, что Россия настаивает на закреплении особого статуса ЛДНР в Конституции Украины, поскольку это будет гарантией сохранения особых прав республик Донбасса. В противном случае закон об особом статусе может быть быстро отменен в Верховной раде простым большинством голосов, что откроет для Киева путь к стремительной зачистке несогласных в Донецке и Луганске.