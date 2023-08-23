Генерал ВСУ ожидает от Запада «зраду»

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Запад будет толкать Украину на переговоры с Россией, а в качестве побуждения к этому может отрезать ее от помощи.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, ряд европейских государств не хотят поражения России в этом конфликте.

«Определенные европейские страны пытаются сохранить Россию и не разрушить, потому что они тогда теряют и рынок сырья, и рынок сбыта – это для них тоже важно. Оони в первую очередь защищают собственные геополитические интересы. Потому для нас задача номер один – не вестись на такие вещи. И то, что нам сейчас будут в определенных моментах и обрезать материально-техническую помощь, чтобы заставить нас садиться за стол переговоров, это также надо понимать. Потому война будет долгой, все-таки, нас будут подталкивать определенные страны», – заявил Кривонос.