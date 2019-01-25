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25.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Д.Б., Украина
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«Гигантские клещи России будут душить Украину с севера и с юга»

Украина должна готовиться к изнурительным боям с Россией за черноморское побережье. Об этом в авторской статье на сайте «День» пишет глава «Народного Руха Украины», экс-депутат Верховной Рады Василий Куйбида, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Российская Федерация может напасть на Украину фактически со всех сторон, учитывая белорусское направление.

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«Мы обязаны готовиться к возможным изнурительным боям за черноморское побережье. Развитие Мариупольской военно-морской базы – лишь начало этого длительного противостояния. Говоря о российской военной экспансии, необходимо отметить, что южное (морское) направление является лишь одним из многих. Второе по важности – белорусское. Черноморское и белорусское направления российского наступления двумя гигантскими клещами должны охватить Украину с юга и севера и задушить», – отмечает Куйбида.

При этом, политик предлагает смириться с возможными масштабными жертвами такого противостояния: «Это война, а на войне стреляют и убивают. И стратегический выигрыш в войне важнее локально проигранного боя. Это невероятно жестокая логика, но другой на войне она не бывает».

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