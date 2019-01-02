“Гиперлуп Омеляна” стал синонимом «украинского ужаса и дебилизма»

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Министр транспорта Украины Владимир Омелян – «человек без принципов, фонтанирующий клоунскими заявлениями и ставший настоящим позором страны».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня этот год во многом был годом Омеляна, я выучил эту фамилию. Большего позора, непрофессиональности, отсутствия морали и беспринципности история министров Украины ещё не знала. И этот позор лёг на министерство транспорта. Почему, за что – не понимаю. До 30 процентов кэш-флоу страны, все расчёты, всё, что движется, транзитное положение – всё полетело в пропасть.

Гиперлуп, который вы видели, это не у нас, это в Калифорнии. Театр абсурда. О гиперлупе говорить просто неприлично. Нам нужно делать полотно, километр которого от одного до пяти миллионов долларов. Цена одной трубы гиперлупа, в зависимости от рельефа, не считая затрат на создание вакуума уплотнения, котируется от 15 до 30 миллионов. Это в какой стране и за счёт чего?», – заявил Червоненко.

«Омелян, который по характеристике президента не построил и собачьей будки, парень, который всегда был кадровым, удобным, но бредящий дорогой к Бандере, которой не построил, потому что её нет в финплане, но где надо и не надо появляющийся то в вышиванке, то в галстуке, часто путает. Но не путает одно: у него «случайно» двое детей рождаются в США, третий – в Австрии. Жена делает показ-продажу своих гениальных тряпок, когда он говорит «прощай немытая Россия» и сокращает, не спросив у людей и экономики, что это самые прибыльные маршруты на Санкт-Петербург и Москву, и вообще там четыре миллиона наших людей.

Человек, который где надо и не надо прикладывает руку к сердцу и поёт гимн, а сам приносит стране колоссальные убытки. Американский уголь он доверил перегружать по цене в два-три раза дороже предприятию своего брата «ЛТП Сосулька с бабочкой». Человек без принципов, выступающий с клоунскими заявлениями, человек, который стал позором. И гиперлуп стал синонимом нашего ужаса и нашего дебилизма», – подытожил политик.