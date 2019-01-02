//exit;
02.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Транспорт, Украина
Просмотров:

“Гиперлуп Омеляна” стал синонимом «украинского ужаса и дебилизма»

Министр транспорта Украины Владимир Омелян – «человек без принципов, фонтанирующий клоунскими заявлениями и ставший настоящим позором страны».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня этот год во многом был годом Омеляна, я выучил эту фамилию. Большего позора, непрофессиональности, отсутствия морали и беспринципности история министров Украины ещё не знала. И этот позор лёг на министерство транспорта. Почему, за что – не понимаю. До 30 процентов кэш-флоу страны, все расчёты, всё, что движется, транзитное положение – всё полетело в пропасть.

Гиперлуп, который вы видели, это не у нас, это в Калифорнии. Театр абсурда. О гиперлупе говорить просто неприлично. Нам нужно делать полотно, километр которого от одного до пяти миллионов долларов. Цена одной трубы гиперлупа, в зависимости от рельефа, не считая затрат на создание вакуума уплотнения, котируется от 15 до 30 миллионов. Это в какой стране и за счёт чего?», – заявил Червоненко.

«Омелян, который по характеристике президента не построил и собачьей будки, парень, который всегда был кадровым, удобным, но бредящий дорогой к Бандере, которой не построил, потому что её нет в финплане, но где надо и не надо появляющийся то в вышиванке, то в галстуке, часто путает. Но не путает одно: у него «случайно» двое детей рождаются в США, третий – в Австрии. Жена делает показ-продажу своих гениальных тряпок, когда он говорит «прощай немытая Россия» и сокращает, не спросив у людей и экономики, что это самые прибыльные маршруты на Санкт-Петербург и Москву, и вообще там четыре миллиона наших людей.

Человек, который где надо и не надо прикладывает руку к сердцу и поёт гимн, а сам приносит стране колоссальные убытки. Американский уголь он доверил перегружать по цене в два-три раза дороже предприятию своего брата «ЛТП Сосулька с бабочкой». Человек без принципов, выступающий с клоунскими заявлениями, человек, который стал позором. И гиперлуп стал синонимом нашего ужаса и нашего дебилизма», – подытожил политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Власть боится правды о «небесной сотне» и думает, что она навсегда – экс-соратник Ющенко
«Сегодня, фактически, задавили людей», – в Киеве подвели итоги пятилетки Майдана
Американский дипломат сулит Украине новые ракеты и корабли – сразу после выборов
«Климкин наряжается в пиджаки убитых пленных» – Червоненко
Раскрыт секрет украинского долга перед МВФ
Полторак: партнеры ни причем, провокацию в Керченском проливе мы провели сами
Экс-соратник Ющенко назвал декоммунизаторов «дебилами» и «стукачами»
Украине дали деньги, которые нельзя украсть
В Киеве признали, что Москва не считает Украину политическим субъектом
В Киеве обвиняют Москву в намерении захватить Белоруссию
Гордон об эмиграции из Украины: люди уезжают и правильно делают
Украинский вице-премьер осудила Европу за «близорукость» в отношении России
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть