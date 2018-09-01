01.09.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс
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Глава ДНР будет похоронен рядом с Моторолой и Гиви



Александр Захарченко будет похоронен рядом с боевыми товарищами, героями ДНР.

Об этом у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» сообщает журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моей информации Захарченко будет похоронен на Аллее Героев, что на кладбище «Донецкое море», – написал журналист.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников объявил в Республике трёхдневный траур, а также назвал дату и время прощания с Александром Захарченко.

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