Названы дата и время прощания с Захарченко

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

В ДНР объявлен трёхдневный траур по погибшему главе республики Александру Захарченко.

Об этом временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников рассказал во время пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что произошло, в ДНР 1,2 и 3 сентября объявлен траур. Начало учебного года перенесено на 4 сентября. Похороны и прощание с Александром Захарченко будут 2 сентября в Донбасс-опере», – сказал Трапезников.