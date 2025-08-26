Главный раввин Украины объяснил, почему в Израиле нет «бусификации»

26.08.2025 17:22
В отличие от ВСУшника, израильский солдат всегда знает, что государство и народ – всецело за него.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы (Бляхера) заявил главный раввин Украины Моше Асман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза прямо спросил: «Почему в Израиле нет бусификации?». И попросил совета, как убедить украинцев погибать за Зе-режим.

«До сих пор очень большая мотивация, потому что действительно люди понимают, что если они не защитят, то просто не будет Израиля… Израиль идёт для того, чтобы победить. Сегодня здесь в Украине ситуация немного другая. В Украине сегодня нет того оружия и того количества солдат, чтобы победить, но нужна и мотивация.

Во-первых, в Израиле каждый солдат знает, что государство за ним стоит, что если, не дай бог, он попадёт в плен, за него будут бороться, его будут менять. Если он идёт в армию, он знает, что у него есть полная экипировка, не нужно покупать какой-то реквизит», – ответил Асман.

«Когда солдат знает, что государство и народ за ним стоит – то есть, нужно это воспитывать. В Израиле это тоже не сразу воспитывалось, хотя Израиль был в более худшем положении, чем Украина сейчас», – добавил раввин.

