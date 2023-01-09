Главный украинский шпион исключил возможность протестов в России

Подавляющее большинство населения РФ поддерживает военную операцию России на Украине и действия руководства своей страны.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протестов не может быть в России – это невозможно. Те, кто говорят, что там люди прозреют – они не выйдут и не прозреют.

Во-первых, нужно понимать, что в принципе русские действительно поддерживают эту войну – более 80%. Да, немного упал процент, упал до 70, но это ничего не меняет. Русские действительно поддерживают эту войну, потому что верят своей пропаганде. Она трещит по швам, но этот перелом в мозгах просто их сводит с ума», – заявил Буданов.