Главшпан крымских филаретовцев объявил украинского министра «редким мерзавцем»

05.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Представитель филаретовцев в Крыму «архиепископ Климент» Павел Кущ, известный также как Климент, разнес политику министерства культуры Украины.

Так, в эфире радио «Крым. Реалии» Климент пожаловался, что Украина за пять лет не написала алгоритм работы в Крыму и возможность регистрации «ПЦУ» в законодательном поле РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю. Я бы опять хотел вылить свой гнев на голову министра культуры Нищука, редкого мерзавца. Вы знаете мою последнюю поездку в Киев, у меня была встреча в министерстве. В министерстве встреча больше напоминала какой-то базар. У меня просто слов нет. Единственное, что Нищук сказал: «Хорошо, мы проведем совещание с [вице-премьером] Розенко». Прошло три недели – никакого совещания не было.

Зная, какая ситуация, зная, что происходит в Крыму, обещая мне, что он проведет это совещание с Розенко, соберет и представителей министерства по делам оккупированных территорий, правозащитников, которые занимаются. На этом совещании они и должны были определить, что и как дальше делать. Должно быть политическое решение, а они его принимать не хотят. Должен быть алгоритм действий, чтобы я четко понимал, что и как я делаю.

Для этого они сидят в министерстве, для этого и Украина, как государства, и правительство, которое руководит государством, должны четко понимать. Если они заявляют, что Крым – это Украина, то должны и писать алгоритмы. За пять лет ничего не сделано», – заявил Кущ.

Ранее филаретовцы отказались регистрироваться по российским законам, а «священники» покинули территорию российского Крыма, как граждане Украины.

Российские силовики предписали Клименту выселиться из занимаемого помещения в центре Симферополя, а бывший крымский майданщик и член ВО «Свобода» Эдуард Леонов заявил, что если в Крыму правоохранители предпримут попытки выселения незарегистрированной «крымской епархии» так называемой «Православной церкви Украины» из занимаемых помещений, украинские националисты придут под Киево-Печерскую Лавру и другие храмы канонической УПЦ Московского Патриархата.