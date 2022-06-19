Горбачёв призвал остановить продолжающуюся украинскую демилитаризацию Севастополя

19.06.2022  15:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Начавшаяся при Украине демилитаризация Севастополя продолжается все 8 лет пребывания города в составе РФ.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил руководитель местного отделения Института стран СНГ Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Начавшаяся при Украине демилитаризация Севастополя продолжается все 8 лет пребывания города в составе РФ....

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«Уже в 2014 году только созданное  Агентство стратегического развития Севастополя предложили план по демилитаризации Гераклейского полуостров, удивительным образом совпадавший с предложениями украинских времен. Планировалось строительство на этой флотской территории элитного городка с яхтингом.

Кроме того, предлагалось передислоцировать штаб флота в район Инкермана. Несмотря на то, что эти идеи не удалось реализовать, в умах прожектеров до сих пор варятся идеи по ликвидации Севморзавода, передислокации военно-морского госпиталя.

Недавно были озвучены идеи о демилитаризации Южной бухты и строительства торгово-парковочного комплекса в 30 м от штаба ЧФ.

Эти проекты  продвигаются во время СВО на Украине, в которой флот активно участвует. Чего стоит только вывод сил флота из Карантинной бухты и передислокация оттуда Школы водолазов», – сказал Горбачев.

По его мнению, сознание севастопольцев претерпело радикальные изменения за украинских 23 года и продолжало меняться в течение последующих 8 лет.

«С момента воссоединения с РФ население бурно растет за счет рекордно высокого миграционного притока из российских и украинских регионов. Севастополь – самый численно растущий город России. За 8 лет прирост составил более 40%, а с учетом трудовых мигрантов и того больше.

Но роста рождаемости нет, как роста трудовых ресурсов традиционных севастопольских отраслях. Прибывшие зачастую не участвуют в экономической жизни города, а осваивают средства федеральных программ.

Вопрос: становятся ли эти люди севастопольцами, воспринявшими дух города-героя? Смею утверждать, в своем большинстве – нет. Рост населения Севастополя бесконтролен, его последствия непрогнозируемы, новые севастопольцы даже не стремятся погружаться в севастопольскую тематику. Это касается и нескольких волн чиновников, и так называемых общественников новой формации.

Нынешнее севастопольское чиновничество, утонувшее в интерактивных флешмобах и квестах, хайпующее на креативах, дискредитирует воспитательную и культурно-просветительскую работу.

Чиновникам не режет глаз световое украшение города в желто-синих цветах», – сказал Горбачев.

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