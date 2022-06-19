Начавшаяся при Украине демилитаризация Севастополя продолжается все 8 лет пребывания города в составе РФ.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил руководитель местного отделения Института стран СНГ Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже в 2014 году только созданное Агентство стратегического развития Севастополя предложили план по демилитаризации Гераклейского полуостров, удивительным образом совпадавший с предложениями украинских времен. Планировалось строительство на этой флотской территории элитного городка с яхтингом.

Кроме того, предлагалось передислоцировать штаб флота в район Инкермана. Несмотря на то, что эти идеи не удалось реализовать, в умах прожектеров до сих пор варятся идеи по ликвидации Севморзавода, передислокации военно-морского госпиталя.

Недавно были озвучены идеи о демилитаризации Южной бухты и строительства торгово-парковочного комплекса в 30 м от штаба ЧФ.

Эти проекты продвигаются во время СВО на Украине, в которой флот активно участвует. Чего стоит только вывод сил флота из Карантинной бухты и передислокация оттуда Школы водолазов», – сказал Горбачев.