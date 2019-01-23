Госдума заставит сенатора США извиниться перед российским депутатом

23.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Сенатор США Бен Кардин обязан извиниться перед депутатом Владиславом Резниковым, которого необоснованно обвинил в причастности к «русской мафии». Об этом сегодня заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обвинения Резника в Испании и сказки о русской мафии, вы помните, стали основанием для санкций в отношении него в США. С таким докладом выступил сенатор Кардин.

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В этой связи, давайте попросим Слуцкого Леонида Эдуардовича направить претензию сенатору Кардину и потребовать от него отзыва всех инициатив, извиниться перед Резником Владиславом Матусовичем, учитывая, что в силу вступило судебное решение. И если судебное решение все-таки в США что-то значит, то он обязан извиниться перед нашим коллегой», – сказал Володин.

Вчера национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 предполагаемых членов и пособников по делу «русской мафии», которых ранее обвиняли в отмывании крупных сумм, среди оправданных был и депутат Госдумы Владислав Резник.