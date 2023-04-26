«Готовьте генераторы и повербанки на осень» – украинский энергетик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже осенью Россия может возобновить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил директор киевского Центра исследования энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вы знаете, я в основном оптимист, однако мой совет людям, если у вас есть генератор, то смажьте его, поменяйте масло, заправьте бензин и поставьте рядом запас. Повербанки время от времени от пыли протирайте, подключайте, заряжайте, разряжайте, чтобы они у вас сохранили функциональность», – сказал эксперт.

«Лучше быть готовыми. Особенно, что будет осенью, предвидеть трудно, но я уверен, что будут повторы атак, будут попытки снова уничтожить нашу энергосистему, и лучше, чтобы все мы с вами были физически готовы к таким угрозам и эта подготовка не пригодилась, чем наоборот», – посоветовал Харченко.