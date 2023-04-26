«Готовьте генераторы и повербанки на осень» – украинский энергетик

Вадим Москаленко.  
26.04.2023 17:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 176
 
Дзен, Общество, Украина, Энергетика


Уже осенью Россия может возобновить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил директор киевского Центра исследования энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже осенью Россия может возобновить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Вы знаете, я в основном оптимист, однако мой совет людям, если у вас есть генератор, то смажьте его, поменяйте масло, заправьте бензин и поставьте рядом запас. Повербанки время от времени от пыли протирайте, подключайте, заряжайте, разряжайте, чтобы они у вас сохранили функциональность», – сказал эксперт.

«Лучше быть готовыми. Особенно, что будет осенью, предвидеть трудно, но я уверен, что будут повторы атак, будут попытки снова уничтожить нашу энергосистему, и лучше, чтобы все мы с вами были физически готовы к таким угрозам и эта подготовка не пригодилась, чем наоборот», – посоветовал Харченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть