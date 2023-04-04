Граница НАТО с Россий увеличилась на 1300 километров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщил польский премьер Матеуш Моровецкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — написал Моравецкий.

О том, что Финляндия сегодня ставит членом НАТО вчера заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Примечательно, что Финляндия подала заявку на вступление в НАТО весной прошлого года вместе со Швеции, присоединении к Альянсу которой пока блокирует Турция. Анкара требует от Осло прекратить поддержку курдов. Кроме того, отношения между странами накалила акция по сожжению Корана в шведской столице.

Отреагировали на нового члена НАТО в МИД РФ.

«Российская Федерация в связи со вступлением Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера в целях купирования угроз», – говорится в официально заявлении российского МИДа.

Кроме того, отмечается, «Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран – членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах».

«Вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности», – резюмирует российское внешнеполитическое ведомство.

А политблогер-миллионник и военный обозреватель Юрий Подоляка обратил внимание на одну важную деталь.

«Финляндия стала 31-м членом НАТО: что ей это дало? Теперь Россия не сможет безнаказанно на нее напасть. Она, правда, и не собиралась. Но кому это интересно. Зато теперь у стран членов НАТО более чем 1300 км новой границы с Россией, а отсюда часть российского ядерного потенциала будет направлена и на Хельсинки. И в случае чего, сотрет город и всех, кто будет ей отсюда угрожать в труху. И это все чего добились финны своим необдуманным решением», – резюмирует Подоляка.