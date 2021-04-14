Греция ответила американцам: «Мы не признаем Косово»

14.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол Греции в Сербии Йоргос Дьякофотакис заявил, что позиция его страны не признавать Косово хорошо известна и останется неизменной

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Письменный ответ посла Греции сербскому агентству «Танюг» последовал вслед за заявлениями приближенных к администрации президента США Джо Байдена американских внешнеполитических аналитиков Дэвида Филлипса и Дэниела Сервера о том, что Греция изменит свою позицию и, возможно, признает Косово.

«В принципе, мы не комментируем мнения аналитиков, позиция Греции по поводу непризнания Косово хорошо известна и остается неизменной», – отметил Дьякофотакис.

Ранее Дэвид Филлипс и Дэниел Сервер заявили албанскому Radio Dukagjini, что не ожидают, что пять стран Евросоюза, которые не признали Косово, изменят свою позицию, за исключением Греции.

«Греция, скорее всего, признает Косово. Стена, созданная пятью странами, не признающими Косово, скоро начнет рушиться, когда Греция или какая-либо другая страна решит признать Косово», – отметил Филлипс.