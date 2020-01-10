Губернатор Севастополя пожаловался журналисту из пула Путина

10.01.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Севастополь вошел в рейтинг самых желанных для посещения городов России во время зимних каникул, однако достойные развлечения туристы смогут найти с трудом даже в центре города-героя.

Об этом и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев посетовал в интервью журналисту президентского пула Андрею Колесникову из газеты «Коммерсант», который накануне приезжал в Крым для освещения учений ВМФ.

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«Они (гости города, – авт.) приезжают в Севастополь, идут на центральную площадь, а там только памятник (адмиралу Нахимову) и елка!

Они хотят глинтвейну выпить, а ведь у людей здесь другой менталитет (похоже, предпочитают портвейн «Магарач»,— авт.)! Хотят зайти в рестораны, а у нас же зима! Рестораторы давно разъехались!.. Нет, есть, конечно, кое-кто, но надо же искать!» – привел Колесников описание тоскливой зимней ситуации в Севастополе Развожаевым.