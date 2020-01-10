10.01.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Севастополь, Туризм
Просмотров:

Губернатор Севастополя пожаловался журналисту из пула Путина

Севастополь вошел в рейтинг самых желанных для посещения городов России во время зимних каникул, однако достойные развлечения туристы смогут найти с трудом даже в центре города-героя.

Об этом и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев посетовал в интервью журналисту президентского пула Андрею Колесникову из газеты «Коммерсант», который накануне приезжал в Крым для освещения учений ВМФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они (гости города, – авт.) приезжают в Севастополь, идут на центральную площадь, а там только памятник (адмиралу Нахимову) и елка!

Они хотят глинтвейну выпить, а ведь у людей здесь другой менталитет (похоже, предпочитают портвейн «Магарач»,— авт.)! Хотят зайти в рестораны, а у нас же зима! Рестораторы давно разъехались!.. Нет, есть, конечно, кое-кто, но надо же искать!» – привел Колесников описание тоскливой зимней ситуации в Севастополе Развожаевым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть