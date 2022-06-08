Губернатора Севастополя похвалили в Совфеде и поддержали проекты для города

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Сегодня севастопольцы понимают, какое важное решение было принято в 2014 году, потому что видят, как Украина превратилась в «Анти-Россию», и поэтому целиком и полностью поддерживают СВО.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, предваряя речь севастопольского губернатора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня особо остро вернулся в повестку дня вопрос детского воспитания. Считаю важным включить для школьников в культурно-просительские программы для школьников нацпроекта культуры экскурсионный маршрут по Севастополю. Президент Путин назвал Севастополь патриотической столицей России. Считаю, каждый ребёнок в школьные годы должен побывать в Севастополе, чтобы погрузиться в историю своей страны от крещения князя Владимира до Русской весны», – предложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рассказал, каким должен стать Севастополь.

«Мы видим Севастополь будущего – современным, экологичным, комфортным для жизни и работы университетским городом, главной базой Черноморского флота, городом великой истории, патриотической столицей России», – отметил губернатор.

Спикер Валентина Матвиенко добавила, что севастопольцы, как никто другой поддерживают проведение СВО, потому что понимают, какую жизнь готовил для них киевский режим.

«Сегодня мы особенно хорошо понимаем насколько важным, своевременным оказались принятые в марте 14-го года решения. Очевидно, что проект «Анти-Россия», остановить который призвана наша СВО, был нацелен, в первую очередь, на Крымский полуостров, на Севастополь. Тогда удалось сорвать планы дерусификаторов и отстоять нашу историю, нашу культуру и наше общее совместное будущее. Также будет и сейчас. Все цели СВО, как неоднократно подчёркивал глава государства, будут обязательно достигнуты – и тогда уже никто и никогда не сможет угрожать нашей стране и нашим гражданам. Уверена, что севастопольцы, как никто другой, осознают важность и масштаб происходящих сегодня процессов», – объяснила Матвиенко.

Она похвалила руководство Севастополя за хорошо проделанную работу и назвала, по каким критериям это можно определить.

«Многое делается для повышения уровня качества жизни граждан. Строительство социальных объектов ведётся невиданными со времён СССР темпами. Построены новые образовательные учреждения, детские спортивные площадки, реконструированы или созданы с нуля парки и скверы, капитально ремонтируются и оснащаются больницы, поликлиники. Севастополь входит в число лидеров по вводу жилья на человека – чуть больше 1 квадратного метра… О верной стратегии развития также свидетельствует и рост налоговой базы, собственных налоговых доходов при полном отсутствии государственного долга. Жители других регионов, видя позитивные изменения, с удовольствием переезжают жить в Севастополь. Сегодня у вас самый высокий коэффициент в России естественного миграционного прироста населения», – констатировала спикер СФ.